В рождественскую ночь в Казани организуют спецподачу автобусов и троллейбусов
В Казани в Рождество организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих, посетивших ночную праздничную службу.
Ночью 7 января в 1.30 на остановку «Центральный стадион» подъедут троллейбусы №2 и автобусы №6, 10а, 15, 23, 30.
Напомним, в новогодние каникулы — с 31 декабря по 8 января — общественный транспорт Казани будет курсировать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен в январские праздники продолжит работать в прежнем режиме — с 6.00 до 00.00.
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