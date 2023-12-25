Пересидели неделю: оправданных сотрудников МВД Татарстана выпустили из СИЗО Бугульмы

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Татарстана намерена обжаловать оправдательный приговор в отношении трех полицейских из Бавлов. Об этом сегодня сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

К слову, само освобождение оправданных затянулось на неделю. Еще 19 декабря Верховный суд РТ сенсационно постановил — отменить приговор с посадкой трех силовиков на 27 лет и вынести новый — о полном оправдании, однако лишь сегодня, 25 декабря, в СИЗО Бугульмы поступили соответствующие документы Верховного суда РТ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН по РТ.



При этом технически даже после получения документов «выписка» сидельцев изолятора растянулась на четыре часа.

Информацию подтвердили и адвокаты оправданных, воздержавшись от комментариев относительно неспешного исполнения решения. Напомним, на момент вынесения оправдательного приговора замначальника полиции Бавлинского района Алмаз Шакиров и двое его бывших коллег провели под стражей свыше четырех лет.

Технически оправданные должны были выйти из СИЗО в день оглашения решения. Однако ведомственное положение ФСИН предусматривает: основанием для освобождения может быть только документ суда, заверенный подписью и печатью. Тот факт, что решение Верховного суда РТ транслировалось в бугульминское СИЗО-3 в формате видео-конференц-связи, действующими регламентами пенитенциарной системы не учитывается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь, в пресс-службе Верховного суда Татарстана пояснили — нужные документы были отправлены в Бугульму еще 19 декабря, причем продублированы по электронной почте.

Но формат электронного письма, как и ВКС, в системе межведомственного взаимодействия почему-то не является основанием к исполнению судебного решения — по всей стране, а не только в продвинутом по части IT-технологий Татарстане. Хотя чисто теоретически для ускорения обмена документами в конкретном случае совсем необязательно ждать внесения поправок в федеральное законодательство.

Ну а пока выполнение решений зависит от скорости работы почты. Так что полковнику Алмазу Шакирову, а также бывшему следователю РОВД Ильнуру Назмутдинову и бывшему оперативнику Фанису Салаватову еще повезло, что столь долгожданное письмо шло лишь неделю. Могло ведь и потеряться...

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на своей невиновности полицейские настаивали со дня задержания, но провели под стражей больше четырех лет. Дело против силовиков появилось в ходе расследования другого — в 2016 году в бавлинском селе произошло двойное убийство четы пенсионеров. В СК и прокуратуре полагали, что исключительно под давлением обвиняемых в том убийстве поначалу сознался и год отсидел в СИЗО невиновный сосед убитых Абузар Гафуров, хотя у силовиков была информация о том, кто продал и перепродал пропавшую после убийства иномарку жертв. По версии силовиков, обвиняемые за взятку в 60 тысяч рублей от перекупщика помогли снять эту машину с федерального розыска, а еще за 100 тысяч — избежать уголовной ответственности.

В ноябре 2019-го за совершение того двойного убийства Верховный суд Татарстана вынес приговор двоюродным братьям из Башкирии. В том же году потерпевший Гафуров подал иск к государству на 5 млн рублей, и позже в его пользу суды, на фоне суда над полицейскими, взыскали с Минфина 1,2 млн рублей — за незаконное преследование.



В июне 2022-го Бавлинский горсуд признал все обвинения в адрес сотрудников МВД полностью доказанными, включая получение взяток, служебный подлог, превышение полномочий и воспрепятствование правосудию. Тем приговором замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского района Алмаз Шакиров был наказан девятью годами колонии строгого режима, бывший следователь Ильнур Назмутдинов получил на полгода больше, а бывший оперативник Фанис Салаватов — на полгода меньше. При этом суд наказал троицу еще штрафами — по 3,5 млн рублей каждого.

realnoevremya.ru (архив)

Приговор обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты, в итоге решение в апелляции было принято через год с лишним. И оно шокировало всех участников процесса. Верховный суд РТ под председательством судьи Ирека Ибрагимова постановил — отменить приговор Бавлинского горсуда в отношении всех троих и оправдать полностью: по обвинению в двух взятках и созданию помех Фемиде — за отсутствием события преступления, по обвинению в превышении полномочий, служебном подлоге и подделке документов — за отсутствием состава преступления.



Также Верховный суд Татарстана признал за тремя оправданными право на реабилитацию вследствие незаконного уголовного преследования и обязал освободить их из-под стражи.



Ирина Плотникова