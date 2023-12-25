В Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Колебания земной поверхности зарегистрированы в районе Гёксун на юго-востоке страны в 16.37. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,46 километра.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В августе на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, инцидент зафиксировали в провинции Кахраманмараш.
В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в стране превысил $105 миллиардов.
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