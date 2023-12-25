Бульвар на Серова в Казани отложили на будущее

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Непростые грунты

Благоустройство первой очереди бульвара на улице Серова перенесли на 2024 год. На данный момент городскими властями принята за основу концепция первой очереди общественного пространства.



— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, работы по благоустройству территории выполняются в комплексе с работами по прокладке сетей ливневой канализации. В ходе проведения инженерно-геологических изысканий территории были выявлены не несущие грунты, которые потребовали проведения дополнительных мероприятий в части усиления конструкций дорожных одежд при помощи свай, — рассказали в исполкоме Казани.



Там добавили, что в связи с с необходимостью проведения этих мероприятий благоустройство участка в этом году ограничится прокладкой инженерных сетей и устройством покрытий. Завершить полноценное благоустройство самого бульвара планируется в следующем году.



В мэрии города «Реальному времени» сообщили, что строительные работы на данный момент в парке не ведутся, все они перенесены на 2024 год, завершат их вместе со второй очередью проекта.

Как напомнил доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии КФУ Айрат Латыпов, любое строительство начинается с инженерно-геологических изысканий, во время них отбираются пробы грунта и дается оценка пригодности территории для строительства. По словам специалиста, в Кировском и Московском районе очень высокий уровень грунтовых вод, возможно, проблемы строителей связаны с этим явлением.

— Строить можно везде, вопрос только в принятии необходимых мер, чтобы в процессе эксплуатации не возникло негативных последствий. В Казани нет территорий, где категорически нельзя строить. При правильном и грамотном проектировании, хорошо выполненных изысканиях можно возвести любой объект и в любом месте, вопрос только в целесообразности. Иногда бывает проще перенести объект в другое место с более благоприятными грунтами, нежели возводить его в местах с проблемами, — отметил в разговоре с «Реальным временем» эксперт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Планировали сдать в этом году

На реализацию первой очереди этого проекта городские власти собираются потратить 100 миллионов рублей. В марте этого года была представлена концепция всего бульвара. Он будет пролегать от мечети «Ярдэм» до улицы Восход. Новое общественное пространство планируется адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проектировщики предлагают организовать зону реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, площадку для игры в боччу, установить столики с навесом, доступные для маломобильных жителей.



Общая площадь первой очереди общественного пространства составит 1,3 гектара. Работы на первой очереди бульвара должны были вести от мечети «Ярдэм» до заболоченной территории, закончить их собирались в этом году. Здесь ликвидируют стихийную парковку, проложат инженерные сети и дорожное покрытие. Одновременно с этим будут проложены сети ливневой канализации.



По задумке авторов, центральной точкой этой части бульвара станет событийная площадь, а недалеко от нее будет расположен многофункциональный центр с навесом для проведения мероприятий. Для посетителей общественного пространства на территории будет оборудована зона отдыха со столиками и гамаками. Здесь также обустроят спортивную и детскую площадки, парковочную зону.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вторая очередь объекта предполагает благоустройство озера. Как говорил руководитель МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров, оно имеет интересную историю происхождения. В мае этого года специалисты должны были провести исследования озера, чтобы понять, что является источником его существования. Также они предполагали, что там имеются грунтовые воды.



— Нам важно понять объем подпитки этого озера и в каких границах его можно будет сохранить в красивом виде, чтобы оно не заиливалось и радовало глаз гостей парка, — объяснял Закиров.



Напомним, в Казани в текущем году реализуются восемь проектов по городскому благоустройству. Самым дорогим из них стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров — 337,9, млн рублей. Как сказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, далее идут входная группа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького — 331,4 млн рублей, 2-я очередь парка у ЖК «Светлая долина» — 291 млн рублей.



Следом за ними: 2-я очередь благоустройства Сада Рыбака — 190 млн рублей, стела «Город трудовой доблести» — 130 млн рублей, 1-я очередь бульвара по ул. Серова — 100 млн рублей, 2-я очередь Юнусовской площади — 80 млн рублей, 2-я очередь ТРК «Зеркала Татарстана» — 5 млн рублей.

Всего же на все эти проекты было направлено более 1,4 млрд рублей.



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Александр Зарипов