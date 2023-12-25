В Казани с начала декабря выпало 84% от месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в ночь 24 на 25 декабря выпало 11 мм снега, всего с начала декабря — 42,2 мм, что составляет 84% от месячной нормы (50 мм), согласно данным Гидрометцентра Татарстана.



В связи со снегопадом дорожные службы Казани перешли на усиленный круглосуточный режим работы с вечера 24 декабря.

За ночь с улиц города вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега, а за сутки на дорогах использовали 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

По данным республиканского Гидрометцентра, ночью и днем 25 декабря на территории Татарстана ожидается очень сильный снегопад с количеством осадков 20 мм, метель и сильный ветер с порывами 15—17 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы. Возможен туман с понижением видимости до 500 метров.

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Маргарита Головатенко