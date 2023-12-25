«Мечтайте! Ставьте новые цели, и у вас все получится!»: Республиканская новогодняя елка в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На казанской «Татнефть Арене» сегодня прошла первая из двух намеченных Республиканских новогодних елок для школьников всех 45 муниципальных районов Татарстана. Напомним, что в этом году по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова таких представлений будет два. На них пригласили 17 тысяч детей, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции. Кроме того, приглашения получили одаренные ребята и победители республиканских и всероссийских олимпиад.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Хочу, чтобы папа с войны вернулся»



Пока ждали всех приглашенных, ведущие старались импровизировать, развлекать тех, кто уже собрался на трибунах. Заодно узнали, о чем мечтают и какие подарки хотят современные дети.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Среди желаний иметь ноутбук, игровую консоль, самый современный смартфон и бесчисленное количество сладостей приметой текущей реальности прозвучало трогательное до слез: «Хочу, чтобы папа с войны вернулся».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перед началом красочного, но философского представления о разнице между желанием и мечтой с участием артистов Казанского цирка к школьникам обратился раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сила мечты

Он поздравил с наступающим Новым годом, поблагодарил школьников за их успехи и достижения, отметив, что в уходящем году учащиеся обеспечили республике звание «самого читающего региона».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Одиннадцатый год подряд Татарстан занимает третье место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, — также напомнил раис Татарстана. Кроме того, Минниханов пожелал собравшимся продолжать мечтать.

«Мечтайте! Ставьте новые цели, и у вас все получится!» — заверил он.

Раис Татарстана также напомнил, что «семья — это главная ценность любого общества, самое главное, что есть у каждого человека».

1 / 46 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов







Галия Шакирова