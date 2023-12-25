В Казани могут создать университет креативных индустрий стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани могут открыть Университет креативных индустрий стран БРИКС. Об этом пишет ГТРК «Татарстан» со ссылкой на мэра Казани Ильсура Метшина.

Университет может расположиться на улице Портовой. Там будет создана нетиповая застройка, а также школы и детские сады.

Мэр города выразил надежду на посещение университета главами государств БРИКС и обмен знаниями и идеями между преподавателями и студентами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, ГБУ «Главстрой Татарстана» планирует направить на разработку проект благоустройства казанской набережной, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков, и выполнение инженерных изысканий 23 млн рублей. Речь идет об участке протяженностью 1,3 км. В документе говорится о планах благоустроить площадь, территория которой превышает 3 гектара. Там планируют построить пирсы, павильоны, детскую площадку и пешеходный променад.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов