Главная елка Казани продолжит работать до старого Нового года
Главная елка Казани будет работать у «Чаши» до старого Нового года, который омечается в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
— Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи «Казан» откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до старого Нового года, — рассказал он.
Иллюминация у главной елки Казани будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города.
Напомним, открытие центральной елки Казани планировалось на 23 декабря. Для гостей торжества подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Однако из-за теплой погоды открытие главной елки перенесли на 26 декабря.
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