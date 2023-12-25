Главная елка Казани продолжит работать до старого Нового года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главная елка Казани будет работать у «Чаши» до старого Нового года, который омечается в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи «Казан» откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до старого Нового года, — рассказал он.

Иллюминация у главной елки Казани будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, открытие центральной елки Казани планировалось на 23 декабря. Для гостей торжества подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Однако из-за теплой погоды открытие главной елки перенесли на 26 декабря.



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Татьяна Демина