Итоги дня: Нагорный Карабах прекратит существование, «Газпромбанк» выкупил «Мегу», Казань в рейтинге Forbes
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 сентября:
- Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Решение принял ее глава Самвел Шахраманян в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».
- Экс-глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Баку на 4 месяца. Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: финансирование терроризма, создание и участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконное пересечение госграницы республики.
- Казахстан намерен следовать санкционному режиму против России, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, у страны уже есть контакты с соответствующими организациями.
- Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсудили ситуацию в республике, в том числе в экономической и социальной сферах.
- Владимир Путин подписал закон о новой памятной дате — Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он будет отмечаться 30 сентября — в годовщину подписания договоров о присоединении новых регионов.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Пермь, где принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, посвященном вопросам молодежной политики. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.
- В Казани Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На нем директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Денис Болушевский рассказал, что Татарстан выиграл гранты по 12 проектам промышленного реинжиниринга на сумму в размере 582 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Forbes включил Казань в число лучших городов России для бизнеса. Правда, в рейтинге столица Татарстана расположилась лишь на 7-м месте, уступив Краснодару, Южно-Сахалинску, Тюмени, Калининграду, Екатеринбургу и Владивостоку.
- Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил эффективную работу Татарстана, в частности ТАИФа и «Татнефти», по снижению цен на топливо. «Татарстан действительно достиг наилучших результатов и прогрессировал по многим направлениям», — написал он.
- В столице Татарстана открылся II Казанский международный юридический форум. Участие в нем принимает председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников, рассказавший о Конституции России перед ее 30-летием. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани на саммите БРИКС в 2024 году ожидаются главы 26 государств. Участие примут первые лица России и дружественных стран. Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативой создать Ассоциацию городов БРИКС и закрепить ее статус, заявив, что у муниципалитетов должен быть свой голос на международной арене.
- Экс-капитан «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов может стать амбассадором спорта Татарстана. Такое мнение высказал министр спорта республики Владимир Леонов, заявив, что хоккеист ведет некие переговоры с казанским клубом.
- Министр финансов Росси Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что денег стране хватит на все запланированные действия. По его прогнозу дефицит бюджета в 2023 году не превысит 2%. Главные заявления министра — в материале «Реального времени».
- Церемония открытия «Игр будущего — 2024» в Казани пройдет 23 февраля. Сами соревнования начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта включительно.
- В Татарстане в отопительный период 2023—2024 годов среднемесячная температура воздуха в двух из шести месяцев — в октябре и феврале — ожидается выше нормы. По прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующего месяца возможны дожди и до +23 градусов.
- Девелопер и депутат Госсовета Татарстана Эмиль Хуснутдинов опроверг информацию telegram-каналов о допросе и проведении обысков у него лично по налоговому делу на 50 млн рублей. Он сообщил лишь о наличии судебного налогового спора фирмы, которой руководит другой человек.
- ТЦ «Мега» в 14 городах России, включая Казань, у шведской компании Ingka Centres выкупила группа «Газпромбанк». Детали сделки не раскрываются. Общая площадь торговых центров оценивается в 2,3 млн «квадратов».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увеличение расходов на оборону страны «абсолютно необходимо». Объяснил это он тем, что мы «живем в состоянии гибридной войны» и «продолжаем специальную военную операцию».
- В Татарстане добровольцев и контрактников, а также их семьи освободили от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей. Для этого необходимо подать заявление в организацию — получателя платы за ЖКУ.
- Умер 82-летний актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. По данным The Guardian, он болел пневмонией.
Ключевые события 582-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у н. п. Первомайское и юго-западнее н. п. Веселое. На Запорожском направлении поражены подразделения 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Работино и северо-западнее Вербового.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю. Они отразили две атаки украинских штурмовых групп у н. п. Приютное Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у н. п. Загоруйковка и Тимковка в Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, беспилотниками Вооруженных Сил России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
- Истребительной авиацией ВКС России у н. п. Торецкое (ДНР) сбит украинский штурмовик Су-25. Уничтожены 26 беспилотников ВСУ.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаПромышленностьТехнологии
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