Экс-главе правительства Нагорного Карабаха предъявили обвинения по трем статьям УК Азербайджана

Фото: скриншот realnoevremya.ru с youtube-канала DTX official channel

Экс-глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане на четыре месяца. Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны.

Как сообщила Служба госбезопасности Азербайджана, «собранными доказательствами установлены обоснованные подозрения в совершении» Рубеном Варданяном таких преступлений, как финансирование терроризма (статья 214.1 УК), создание и участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках (статья 279.3), а также незаконное пересечение госграницы государства (статья 318.1).

По указанным статьям Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы, пишет «РИА Новости».

Напомним, Рубен Варданян задержан 27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению. Его доставили в Баку.



Рубена Варданяна назначили госминистром в Нагорном Карабахе в ноябре 2022 года, сняли с должности — в феврале 2023 года. Он — российский бизнесмен, основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре прошлого года он заявил об отказе от гражданства России.

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Татьяна Демина