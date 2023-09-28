В начале октября в Татарстане ожидаются дожди и до +23 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в начале октября возможны дожди и потепление до +23 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 29 сентября, в Татарстане ожидается от +8 до +13 градусов, на востоке — от +5 до +7°С. Днем воздух прогреется до +16..+21°С. Республика окажется в зоне атмосферного фронта, из-за чего местами возможны небольшие дожди.



В субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября, Татарстан также окажется под влиянием антициклона. Вероятность осадков небольшая.

Ночью 30 сентября прогнозируется от +4 до +9 градусов. Днем потеплеет до +15..+20 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночные температуры 1 октября прогнозируются в пределах +2..+7 градусов. На западе они могут достигать +11°С. Днем ожидается от +18 до +23°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 2—3 октября, через республику пройдет малоподвижный атмосферный фронт. Местами возможны дожди. Днем 2 октября ожидается от +16 до +21 градуса, 3 октября — от +14 до +19°С.



Согласно вероятностному прогнозу температурного режима в Татарстане на отопительный период 2023—2024 годов, среднемесячная температура октября окажется выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина