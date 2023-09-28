В Татарстане освободили от пеней за неуплату ЖКУ добровольцев и контрактников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане добровольцев и контрактников, а также их семьи освободили от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей, следует из указа раиса республики.



В декабре 2022 года власти освободили от таких штрафов мобилизованных и членов их семей. Сейчас такие же условия распространили на контрактников, участвующих в СВО; добровольцев, заключивших контракт в период мобилизации, военного положения и военное время; пограничников, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Для освобождения от начисления пеней необходимо подать заявление в организацию — получателя платы за ЖКУ.

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Маргарита Головатенко