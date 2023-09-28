Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Решение принял ее глава Самвел Шахраманян — подписан указ.

— Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование, — говорится в документе.

Гражданам, в том числе тем, кто находится за пределами республики, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном «с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

Решение о прекращении существования республики принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха. Учтены также договоренности, достигнутых при посредничестве российских миротворцев с представителями Азербайджана, пишет «РИА Новости».

Напомним, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Целями операции определили восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

На следующий день после начала «антитеррористических мероприятий локального характера» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска достигли всех целей в Нагорном Карабахе за сутки. По его словам, государств «восстановило свой суверенитет».



Накануне на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. Он доставлен в Баку.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина