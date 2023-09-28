Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/С главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсудили ситуацию в республике, в том числе в экономической и социальной сферах.

— В целом динамика положительная, — заявил российский президент на встрече с главой Чечни.

Кадры встречи Владимира Путина и Рамзана Кадырова в Москве опубликовал российский журналист Павел Зарубин. Кремль официальной информации пока не предоставил.

Напомним, последний раз Владимир Путин и Рамзан Кадыров проводили встречу в марте 2023 года. Они обсудили социально-экономические достижения Чечни в прошлом году.



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Татьяна Демина