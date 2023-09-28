Рустам Минниханов о грантах на реинжиниринг: «Даже не верится, что нам столько денег дали»

Татарстан выиграл гранты по 12 проектам промышленного реинжиниринга на сумму в 582 млн рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Татарстан выиграл гранты по 12 проектам промышленного реинжиниринга на сумму в 582 млн рублей», — хвалил за предприимчивость управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Денис Болушевский на заседании совета директоров ТНХИ-Х. КАМАЗ, ТНГ-групп, ЕлАЗ — одни из первых, кто воспользовались механизмами обратного инжиниринга для замещения критических уязвимых моментов по федеральной программе поддержки. Впрочем, активность вырастет в будущем году, когда агентство начнет раздачу грантов в малотоннажной химии. Из российских «полевых» инноваций неожиданно «выстрелила» технология ультралегких бетонов от резидента «Сколково». «Будем ею заниматься», — заверил замглавы Минстроя Алексей Фролов, давая понять, что республика должна взяться за налаживание их производства для собственных нужд.

Первые гранты ушли в татарстанское машиностроение

«Уже как на работу к вам езжу», — признался Болушевский в самом начале выступления на заседании совета директоров ТНХИ-Х. И действительно, главе «Агентства по технологическому развитию», видимо, приходится часто выезжать в регионы с высоким промышленным потенциалом, который до сих пор базировался на западных инвестициях. Ведь с уходом иностранных партнеров предприятия переходят на путь технологической суверенизации, и одним из источников промышленного реинжиринга для них являются гранты на разработку конструкторской документации на критические комплектующие, которые в России не производятся либо выпускаются в ограниченных количествах. Так, в прошлом году агентством было поддержано 110 проектов обратного инжиниринга на общую сумму свыше 4 млрд рублей, сообщил Денис Болушевский. Большая часть, а это около 20% в стоимостном выражении, пришлась на отечественный ТЭК (16 проектов), транспортное машиностроение (14), строительно-дорожное машиностроение (6). Иначе говоря, все то, что полностью держалось на западных технологиях и инвестициях.

Он напомнил, что «Агентство по технологическому развитию» было создано в 2016 году правительством РФ в целях создания условий для осуществления трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции. А с февраля 2022 года является оператором программы предоставления грантов. Само агентство находится под управлением двух влиятельных федеральных структур — ВЭБ.РФ и Минпромторга РФ.

Гранты на разработку конструкторской документации на КД распределяются на конкурсной основе. Максимальная сумма не может превышать 100 млн рублей. Из них 80% выделяется агентством, а оставшиеся 20% — из внебюджетных источников, т.е. предприятие должно найти их самостоятельно. Обязательное условие получения — требование двукратного роста выручки.

«Татарстан выиграл гранты по 12 проектам промышленного реинжиниринга на сумму в 582 млн рублей», — хвалил за предприимчивость управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Денис Болушевский. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По итогам конкурсных отборов Татарстан оказался в лидерах в Поволжье. «Республика идет в авангарде: защищено 12 проектов в интересах 3 потребителей, сообщил управляющий агентства. Общий объем привлеченных средств — 582 млн, из них 337 млн рублей — это гранты. Заказчиками стали ТНГ-групп, АО ПО ЕлАЗ. Кроме того, КАМАЗ получил на разработку КД гранты на сумму в 340 млн рублей, отчитался он.

Сюрприз для малотоннажной химии

Для развития в стране малотоннажной химии в октябре могут ввести новый регламент выдачи грантов, обрадовал Богушевский. Новация заключается в заметном упрощении условий предоставления. Во-первых, предприятие может получить грант без привлечения 20% капитала, т.е. агентство покроет 100% стоимости проекта. Во-вторых, требования по полученной выручке будут сведены к пропорции 1 к 1. Послабления вводятся по поручению президента РФ. Гранты будут выдаваться по двум направлениям. Первое — по микротоннажной химии по поддержке вузов. Второе — проведение НИОКР по поддержке малотоннажной химии.

— Сейчас разрабатывается отраслевой регламент. Он отличается тем, что можно будет использовать 100% грантов. Не нужно будет вкладывать свои средства, и результаты к объему выручки будут один к одному. Максимальный срок разработки — 24 месяца. Если 100 млн рублей взяли, то покажите продажи на 100 млн рублей на последующие 4 года, — пояснил Богушевский. Ожидается, что новая программа заработает в 2024 году.

«Конкурсы открыты, можно заявляться и выигрывать»

Для татарстанской химической школы откроется новый источник коммерциализации. По словам Болушевского, в новой грантовой программе смогут принять участие аккредитованные при агентстве вузы. «В Татарстане таких много. Недавно квалификацию прошел Альметьевский нефтяной институт. И ждем завершение квалификации КНИТУ-КХТИ», — уточнил он.

По его словам, агентство будет поддерживать ту химию, чьи потребности в РФ оцениваются до 100 тонн в год.

В настоящее время на конкурс выставлено два проекта «Нижнекамскшины». Первый — на разработку технологии производства ускорителя вулканизации с начальной стоимостью 17 млн рублей. Второй — на разработку производства противостарителей стоимостью почти 120 млн рублей. Оба компонента используются в производстве шин. «Конкурсы открыты, можно заявляться и выигрывать», — пригласил он к участию казанские вузы.

— Как лучше организовать работу, — обратился глава Татарстана Рустам Минниханов к Болушевскому. — Даже не верится, что нам дали столько денег, — восхитился он.

Ему сообщили, что информация передана всем вузам. «Хорошая программа, надо активно участвовать», — призвал он ректоров вузов.

Минниханов о противопожарных системах: «5-7 минут могут быть судьбоносными, все под богом».

— Как лучше организовать работу, — обратился глава Татарстана Рустам Минниханов к Болушевскому. — Даже не верится, что нам дали столько денег, — восхитился он. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Всего лишь одна цистерна с пропаном», или как горели в Алма-Ате

Затем презентовали интеллектуальную технологию по обеспечению противопожарной безопасности, разработанную ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» из Петрозаводска . Руководитель проекта Валерий Харевский представил автоматическую систему мониторинга возгораний на предприятиях ТЭК и оперативного тушения при помощи роботов. По его словам, система самостоятельно выявляет источник горения на предприятии в автоматическом режиме, после чего отдает команду на срабатывание лафетных стволов для быстрого погашения. В ней заложены и дополнительные функции по предотвращению пожаров. В случае разгерметизации аппаратов можно охладить и закрыть клапаны, рассказал Валерий Хоревский. Технология прошла апробацию на Калининской атомной станции.

Затем презентовали интеллектуальную технологию по обеспечению противопожарной безопасности, разработанную ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» из Петрозаводска . Руководитель проекта Валерий Харевский представил автоматическую систему мониторинга возгораний на предприятиях ТЭК предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Два робота обнаружили очаг горения в течение 30 секунд, после чего они были потушены за 55 секунд при нормативе в 3 минуты, — сообщил он.

Необходимость применения новых технологий он объяснил высокими рисками возникновения пожаров в ТЭК.

— В России более 5 тысяч нефтегазохимических объектов. Средний возраст — 55-60 лет. За 15 лет произошло 153 крупных пожаров, погибло 38 человек. Ущерб составил 33 млрд ущерб. Крупнейший пожар был в Тюмени в 2009 году, когда тушили двое суток, — сообщил он.

И привел печальный инцидент из собственной практики, когда в Алма-Ате в 1989 году погибло 5 собственных сотрудников.

— А загорелась всего лишь одна цистерна с пропаном, — заметил он.

Опасность в том, что пожарные не могут приехать в первые секунды, а пламя охватывает предприятие в короткое время. «Самое дорогое — это первые минуты», объяснял он.

Рустам Минниханов поручил главе УМЧС по РТ съездить и посмотреть с вместе с нефтяниками, как работает такая система защиты: «5-7 минут могут быть судьбоносными. Все под богом ходим». И пообещал принять решение после детального изучения работы системы: «Нам важны большие нефтехимические предприятия. Изучим, потом будем планировать.