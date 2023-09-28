Данис Зарипов может стать амбассадором спорта Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Экс-капитан казанского «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов может стать амбассадором спорта Татарстана. Такое мнение высказал министр спорта республики Владимир Леонов.

— Наши двери всегда открыты, чтобы он был амбассадором татарстанского спорта, — сказал он.

По информации Владимира Леонова, Данис Зарипов ведет некие переговоры с «Ак Барсом», пишет «РИА Новости». Их подробности и тему он не уточнил, заявив, что из Казани хоккеист переедет вряд ли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте 2023 года Данису Зарипову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры Татарстана» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний плодотворный труд. Он также вписан в Книгу почета Казани.

В августе в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова. «Ак Барс» впервые в истории вывел из обращения номер 25, под которым играл экс-капитан команды.



Многолетний лидер «Ак Барса», его легенда, Капитан Татарстан и трехкратный чемпион мира Данис Зарипов решил завершить карьеру до окончания прошлого сезона, в феврале 2023 года. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина