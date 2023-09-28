В Татарстане в отопительный сезон среднемесячная температура двух месяцев будет выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстан опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в республике на отопительный период 2023—2024 годов. В двух из шести месяцев — в октябре и феврале — среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы.

Для октября в Татарстане норма среднемесячной температуры составляет +4,9°С, для февраля — 10,7 градуса мороза. По расчетам Гидрометцентра России, в ближайшем зимнем сезоне показатели окажутся выше.

В остальные месяцы среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются в пределах нормы. Для ноября она составляет -2,7°С, для декабря -8,9°С, для января -10,9°С, для марта -4,2°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Татьяна Демина