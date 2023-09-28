В Госдуме отметили эффективную работу Татарстана, ТАИФа и «Татнефти» по снижению цен на топливо

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Госдумы накануне на закрытой части пленарного заседания заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина заслушали доклад о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы.

Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме Ярослав Нилов отметил эффективную работу Татарстана, в частности — ТАИФа и «Татнефти» по снижению цен на топливо.

— А как депутат, курирующий Республику Татарстан, скажу следующее. Приятно слышать, что и глава думского Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, и первый замминистра энергетики Павел Сорокин отметили Республику Татарстан как регион, который добился наилучших показателей в связи с принятыми Правительством решениями по снижению розничных цен на топливо, — сказал Нилов. — К тому же, замминистра оценил эффективную работу компаний «Татнефть», ТАИФ и подчеркнул, что Татарстан действительно достиг наилучших результатов и прогрессировал по многим направлениям.

Он также обратился внимание коллег на то, что Татарстан «в очередной раз продемонстрировал реальные результаты и доказал, что при желании их можно добиваться». Также депутат предложил и другим российским регионам брать пример с Татарстана.





Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова