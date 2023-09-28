Церемония открытия «Игр будущего — 2024» в Казани пройдет 23 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2024» в Казани пройдет 23 февраля, а соревнования начнутся 21 февраля. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

На 24 февраля запланированы финалы по фиджитал-единоборствам и Warface, на 26 февраля — Dota 2, на 27 февраля — по фиджитал-хоккею и битве роботов, на 28 февраля — по Counter Strike. В фиджитал-баскетболе, спортивном программировании и прохождении игр на скорость финалисты сразятся 29 февраля.

По плану, 1 марта состоится финал в игре «Мир танков», 2 марта — в MLBB. В последний день «Игр будущего» — 3 марта — определят победителей по фиджитал-футболу, фиджитал-гонкам, фиджитал-скейтбордингу и Standoff 2, сообщает ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал «Игры будущего» ярким ответом вызовам сегодняшнего времени. Он пригласил всех в Казань на турнир.



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Татьяна Демина