Дмитрий Песков назвал увеличение Россией расходов на оборону необходимостью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Увеличение Россией расходов на оборону «абсолютно необходимо». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Напомним, 22 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году доходы ожидаются в размере 35 трлн рублей, а расходы достигнут 36,6 трлн рублей.

Дефицитный бюджет ожидается и в последующие два года. В 2025 году доходы прогнозируются в размере 33,5 трлн рублей, расходы — 34,4 трлн рублей. В 2026 году они составят 34,1 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.



Несмотря на такие прогнозные показатели, России хватит средств на все запланированное, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он обратил внимание, что независимо от суммы средств к финансам всегда нужны «хорошие голова и руки». Если они есть, то «денег меньше можно тратить».

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Татьяна Демина