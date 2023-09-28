Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора

Скончался актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, об этом сообщают британские СМИ.



Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82 лет в присутствии жены и сына. По данным издания The Guardian, актер болел пневмонией.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине, в 1945-м его семья переехала в Англию. Снимался в кино с 1965 года. Около 20 лет он играл второстепенные и эпизодические роли, будучи широкоизвестным театральным мастером.

В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар», после чего стал получать главные роли во многих кинокартинах. Мировую известность актер получил благодаря роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Также он известен по фильмам «Сонная Лощина», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Слоеный торт».

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Маргарита Головатенко