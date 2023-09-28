Антон Силуанов: «Многие, когда бюджет сформировали, говорят: «Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро»

Сегодня в столице России проходит седьмой Московский финансовый форум, ключевая тема которого звучит как «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». С заявлениями относительно бюджета страны выступил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, денег хватит на все запланированные действия России, а дефицит в 2023 году будет не выше 2%. Главные заявления политика — в материале «Реального времени».

«Нормальный, здоровый бюджет»

На прошлой неделе правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году доходы ожидаются в размере 35 трлн рублей, а расходы достигнут 36,6 трлн рублей — то есть, дефицит прогнозируется в размере 1,6 триллиона рублей.

Комментируя это, Антон Силуанов заявил, что бюджет России сформирован «здоровый и нормальный. По его словам, он не должен ориентироваться на прогнозы:

— Если мы говорим об урезании бюджета, у нас наоборот бюджет движется как в ролике — вперед, растет. В следующем году 36,6 трлн рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет.

Речи об урезании не идет — министр сообщил, что это перенаправляемые расходы, которые составляют 500 млрд рублей.

— Никакого секвестра нет. То, что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты, — отметил глава Минфина.

По его словам, бюджета хватит на все запланированные цели.

— Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: «Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро». Денег хватит. Сколько бы денег ни было, к деньгам всегда нужны голова и руки. Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить, — подчеркнул министр.

«Дефицит не превысит наши плановые параметры»

Что касается бюджета-2023, то, как отметил Силуанов, расходы будут профинансированы без заимствований на рынке.

скриншот realnoevremya.ru

— В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы, мы перевыполним наши планы по поступлению нефтегазовых доходов. В этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обосновано — за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы, не обращаясь к заимствованиям на рынке и дополнительно не давая стимул росту ставок в экономике, — сказал глава Минфина.



В связи с этим, дефицит федерального бюджета в 2023 году будет не выше 2% ВВП.

— Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. Дефицит не превысит наши плановые параметры, — сказал он.

«В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы»

В качестве приоритета бюджета Силуанов назвал обеспечение фронта всем необходимым для победы России. По его словам, доля расходов бюджета, связанных с обороной и безопасностью, увеличивается.

— В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет, — сообщил министр и отметил другие направления — инвестиции и в высокие технологии и выполнение социальных обязательства.

О расходах на оборону сегодня говорил и пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Согласно проекту бюджета, предусматривает повышение трат на эту сферу.

скриншот realnoevremya.ru

— Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов, — отметил Песков.

Создание альтернативы SWIFT обсудят в рамках саммита БРИКС в Казани

Помимо бюджета Силуанов затронул тему создания альтернативы SWIFT — от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. -

— Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений — СПФС, у коллег — китайских партнеров есть своя система. У других стран БРИКС тоже — либо создаются, либо имеются свои системы. Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран-членов БРИКС, — сообщил министр финансов.

По его словам, вопрос поднимут на саммите БРИКС в следующем году, который примет Казань.

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Дарья Пинегина