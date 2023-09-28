Forbes назвал Казань седьмым городом России для бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Forbes включил Казань в число лучших городов России для бизнеса. В рейтинге столица Татарстана расположилась на 7-м месте, уступив Краснодару, Южно-Сахалинску, Тюмени, Калининграду, Екатеринбургу и Владивостоку.

Казань набрала 57 баллов. Владивосток опередил ее всего на 0,9 балла. Лидер рейтинга — Краснодар — получил 64,6 балла. В списке традиционно не учитываются Москва и Санкт-Петербург.

Указывается, что за 2022 год в основной капитал города инвестировали 288 млрд рублей. Доля малого и среднего бизнеса в экономике столицы Татарстана составляет 42,2%. Средняя зарплата в Казани, по данным Forbes, составляет 68 165 рублей.



Всего в рейтинг вошли 30 российских городов. На последнем месте расположилась Пермь, набравшая 51,9 балла.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейтинг лучших городов России для бизнеса Forbes стал шестым и первым за 10 лет. В последний раз он выходил в 2013 году. Тогда Казань была девятая. Места с первого по восьмое занимали Калининград, Уфа, Краснодар, Томск, Омск, Тольятти, Иркутск и Кемерово. Десятым стал Саратов.

— Столица Республики Татарстан напичкана строящимися объектами недвижимости самого разного профиля. Еще в середине 2000-х специалисты по ретейлу отмечали избыток в городе торговых центров, однако и сейчас получить участок в Казани сравнительно несложно. Весь прошлый год, готовясь к Всемирной универсиаде, Казань раздавала строительные подряды. Правда, иногородним компаниям досталось только 7% из бюджетных заказов Казани и Республики Татарстан. Если бы не это обстоятельство, Казань заняла бы более заметную позицию в нашем рейтинге, — писал тогда Forbes.

В самом первом рейтинге лучших городов для бизнеса от Forbes, который вышел в 2008 году, Казань заняла третье место, уступив Краснодару и Калининграду. В 2009-м столица Татарстана поднялась на второе место, на первом остался все тот же Краснодар. В 2010-м Казань резко скатилась на 15-е место. В 2011 году Forbes решил опубликовать вместо рейтинга городов рейтинг регионов — в нем Татарстан занял первую строчку. Через год, в 2012-м, журнал вновь вернулся к ранжированию городов, в рейтинге Казань заняла восьмое место.

Напомним, Казань заняла третье место в рейтинге индекса интеллекта российских городов по итогам 2022 года. В категории «Крупнейшие города» она уступила только Москве и Санкт-Петербургу.



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Татьяна Демина