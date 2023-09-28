Торговые центры «Мега» выкупила группа «Газпромбанк» — один из них находится в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Торговые центры «Мега», расположенные в 14 городах России, включая Казань, у шведской компании Ingka Centres выкупила группа «Газпромбанк». Детали сделки не раскрываются.

Общая площадь торговых центров «Мега» оценивается в 2,3 млн «квадратов», сообщает пресс-служба «Газпромбанка». Объекты, помимо столицы Татарстана, расположены в Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Адыгее, а также в Москве, Подмосковье и Ленинградской области.

Заместитель председателя правления «Газпромбанка», курирующий промышленные активы группы «Газпромбанк» Тигран Хачатуров заявил о намерении компании развивать сеть ТЦ «Мега». Детали он уточнил.

О том, что группа «Газпромбанк» может выкупить ТЦ «Мега», СМИ сообщали в середине сентября. В Ingka Centres тогда заявляли, что рассматривают различные варианты для торговых центров в России.



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Татьяна Демина