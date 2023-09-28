«У кого нет налоговых споров? У всех есть»: Эмиль Хуснутдинов опроверг информацию о допросе в СК

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Сегодня казанский телеграм-канал опубликовал пост о проведении обысков по налоговому делу на 50 млн рублей у девелопера и депутата Госсовета РТ Эмиля Хуснутдинова. СК и МВД Татарстана данную информацию не комментируют, сам депутат в разговоре с «Реальным временем» сообщил лишь о наличии судебного налогового спора фирмы, которой руководит другой человек.



По версии телеграм-канала, претензии силовиков возникли к фирме «ЖИК Строй», и силовики побывали с обысками в офисе компании Хуснутдинова на улице Тукая в Казани, на одной из его квартир и у родственников, а самому депутату пришлось объясняться со следствием.

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах подтверждают проведение обысков в одной из строительных организаций Казани в связи с налоговым делом. Но деталями не делятся.

Заслуженный строитель Татарстана Эмиль Хуснутдинов в разговоре с журналистом «Реального времени» опроверг информацию о допросе и проведении обысков у него лично: «Если бы я был на допросе в Следственном комитете, вы бы не смогли дозвониться. Они телефон отбирают».

Хуснутдинов (слева) на заседании комитета о жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ. скриншот realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

По словам парламентария, на данный момент ни о каком уголовном деле ему неизвестно. «В «ЖИК Строе» вообще не я директор. Это просто одна из наших компаний. Она судится. У кого нет налоговых споров? У всех есть. Но у нас все нормально», — пояснил Хуснутдинов. Правда, тут же добавил, что после получения информации о якобы имевших место обысках разбирается в ситуации.



По данным «Спарк-Интерфакс», в Казани было две строительные компании с указанным выше названием. ООО «ЖИК-Строй» обанкротилось еще в 2012-м, ООО «ЖИК Строй» — в декабре 2020-го. В данный момент там работает конкурсный управляющий. При этом обе фирмы были зарегистрированы на улице Тукаевской — первая в доме 105, вторая в одном из офисов дома 64.

Нюанс в том, что по данным адресам в настоящее время работают ряд компаний, где Эмиль Хуснутдинов является гендиректором и учредителем. В офисах на Тукая, 64 юридически «прописаны» аж 13 таких фирм, включая три девелоперские компании, специализированные застройщики ЖК «Смородина» и «Эволюция», а также ООО «ГК «ЖИК города Казани». В офисе на Тукая, 105 раньше базировались две организации, связанные с Хуснутдиновым, на данный момент работает только одна — некоммерческое «Объединение строителей города Казани», в котором бизнесмен и депутат является президентом.

Учредителем «ЖИК Строя» и «ЖИК-Строя» в Казани, по данным «Спарк Интерфакс», являлась прописанная на Тукая, 64 компания «Капиталдевелопмент», которая месяц назад вступила в процедуру банкротства. Ее бенефициаром числится Диана Мифтахова, партнер Хуснутдинова в ряде его организаций.

Ирина Плотникова