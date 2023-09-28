Владимир Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый праздник — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с государством. Он будет отмечаться 30 сентября.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с федерацией закрепят федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Его внесут в список памятных дат.

С инициативой учредить в России новый праздник выступил Владимир Путин. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 12 сентября. Спустя неделю — 19 сентября — депутаты приняли его.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



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Татьяна Демина