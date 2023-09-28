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Президент Казахстана: мы будем следовать санкционному режиму против России

15:56, 28.09.2023 1
Президент Казахстана: мы будем следовать санкционному режиму против России
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Казахстан будет следовать санкционному режиму против России, заявил в Берлине президент страны Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Видеозапись распространилась в telegram-каналах.

— Казахстан будет следовать санкционному режиму [в отношении России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть, — сказал он.

25 сентября раис Татарстана Рустам Минниханов в Астане встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обменялись мнениями о перспективах развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:17
    Ну может быть ему по другому вести нельзя. Главное дела, а не слова.
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