Президент Казахстана: мы будем следовать санкционному режиму против России

Казахстан будет следовать санкционному режиму против России, заявил в Берлине президент страны Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Видеозапись распространилась в telegram-каналах.



— Казахстан будет следовать санкционному режиму [в отношении России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть, — сказал он.

25 сентября раис Татарстана Рустам Минниханов в Астане встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обменялись мнениями о перспективах развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.

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Маргарита Головатенко