Итоги дня: критическая нехватка кадров в МВД России, ОСК передают ВТБ, Рустам Минниханов в Крыму
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 августа:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов от себя лично и от жителей республики выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией, произошедшей 9 августа в Сергиевом Посаде. Раис пожелал «мужества и стойкости всем, кто переживает за родных, чья судьба остается неизвестной, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия».
- В Казани представили проект реконструкции автомобильной развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы и строительства еще одной — на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Запланирована и модернизация инженерной инфраструктуры, включающая замену электрических, водных и газовых сетей.
- В Татарстане жаркая сухая погода с температурами до +32 градусов и без дождей сохранится в ближайшие выходные и в начале следующей недели. По ночам ожидается до +18°С. Из-за жары в республики до 16 августа продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов.
- Ассоциация АТП Татарстана обратилась к пассажирам Казани с просьбой с 1 сентября заранее планировать поездки на общественном транспорте в связи с возможной задержкой автобусов по техническим причинам. В среднем пассажиропоток в следующем месяце должен вырасти на 15—20%, а 263 автобуса исчерпали свой ресурс и требуют замены.
- Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ. Глава Минпромторга страны Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК, принадлежащих государству, передадут банку в доверительное управление на пять лет.
- На строящейся трассе М-12 начались испытания готовых сооружений. На участке Москва — Арзамас проверили на прочность мост через Киржач — он выдержал восемь автосамосвалов полной массой 30 тонн каждый.
- Прокуратура Татарстана не намерена добиваться перевода в СИЗО для 64-летнего обвиняемого директора казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой. Она останется под домашним арестом до 6 октября.
- В Татарстане учредили АО «ТатДорТрансИнвест» в целях завершения двух дорожных проектов: реконструкции Горьковского шоссе в Казани и строительства трассы от А-295 до границы столицы республики. Бюджетные инвестиции в уставный капитал, полностью принадлежащий региону, составили 10 тысяч рублей.
- Рустам Минниханов посетил Крым, в том числе сквер «Казанский», расположенный рядом с молодежным центром «Сәләт — Ак Барс», в котором отдыхают дети из Татарстана. Там обустроили современные спортивные площадки, зоны отдыха, смотровую площадку.
- Регионам России выделят около 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения. По расчетам правительства страны, дополнительное финансирование поможет привести в порядок более 20 тысяч км шоссе, подъездных путей, съездов и выездов.
- В Казани стартовал судебный процесс по делу 36-летнего сотрудника УФСИН по Татарстану Сергея Михайлова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия — во время его дежурства в колонии №19 один осужденный убил другого.
- В МВД России наблюдается нехватка кадров. Глава ведомства Владимир Колокольцев назвал ситуацию сложной и критической — за июль уволились 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
- Правительство России выделит более 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности. Это ускорит внедрение интегрированных механизмов, востребованных государством и бизнесом при развитии электронных сервисов.
- В Нигере лидер захвативших власть мятежников генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В кабинет министров вошел 21 человек, из них военные чины есть лишь у нескольких.
- Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи в столице страны Кито убили. По предварительным данным, нападавших было несколько. Представители одной из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяли ответственность за убийство Вильявисенсио, назвав причиной поступка «невыполнение обещаний» и коррумпированность.
- В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей в России. Ее хотят распространить на работников, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет.
- В России ведение блогов могут отнести к экономической деятельности. Росстандарт и Минцифры страны поддерживают инициативу и считают, что ее целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений.
- ВОЗ предупредила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). Роспотребнадзор заявил, что в России зарегистрировали всего 17 случаев заражения им, но риски осложнения эпидситуации существуют.
Ключевые события 533-го дня специальной военной операции на Украине:
- Ночью над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками. Поражены и уничтожены 13 украинских дронов.
- Жителя Самарской области задержали по подозрению в отправке украинским спецслужбам данных о движении российских воинских эшелонов. Он передавал фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве техники.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск при наступлении улучшили положение по переднему краю. На Донецком направлении отражены 17 атак ВСУ около Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска.
- На Запорожском направлении отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ около Успеновки. На Краснолиманском направлении отражена атака штурмового отряда 21-й украинской механизированной бригады у н.п. Терны (ДНР).
- На Южно-Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ около Урожайного. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах. Сбиты 38 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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