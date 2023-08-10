Ножи выдали за решеткой: в Казани за убийство среди зэков судят сотрудника колонии №19

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу 36-летнего сотрудника УФСИН по РТ Сергея Михайлова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия — во время его дежурства в колонии №19 один пьяный осужденный убил другого.



На сегодняшнем заседании гособвинитель Булат Галимов огласил обвинение, а защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру.

По версии обвинения, заместитель дежурного помощника начальника колонии Михайлов превысил полномочия, взяв на себя из карьеристских соображений самовольное исполнение обязанностей вышестоящего сотрудника, находящегося в командировке. 20 ноября 2022 года, в выходной день, считают в СК и прокуратуре, он допустил необоснованное нахождение пятерых осужденных на свиноферме режимного учреждения. При этом одному из них подчиненный обвиняемого тем утром выдал 5 ножей, обычно применяемых для забоя животных и нарезки кормов. Но в выходной забой не планировался, и, по версии силовиков, заместитель дежурного Михайлов должен был принять меры к изъятию холодного оружия и удалению зэков со свинофермы.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Но этого сделано не было. В результате, по данным следствия, находясь на ферме, один осужденный — Мингарипов — употребил спиртное, а другой — Ринат Хайретдинов — в ходе ссоры пустил в ход выданный нож и убил Мингарипова.



К слову, процесс над этим зэком по обвинению в убийстве стартовал в Приволжском суде еще зимой. Теперь дошла очередь и до представителя администрации колонии. Вину старший лейтенант не признает.

«В результате превышения Михайловым должностных полномочий и ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей существенно нарушены права осужденного Мингарипова на охрану его здоровья, что привело к его убийству другим осужденным», — сообщил в финале своей речи помощник прокурора района.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Выслушав выступление обвинителя, Михайлов заявил: «Я не виновен. Мне вообще непонятно само обвинение».

«Тут отсутствует причинно-следственная связь между действиями Михайлова и последствиями», — пояснял журналисту «Реального времени» адвокат обвиняемого Фаиль Шаяхметов перед началом заседания. Он отмечает — по итогам служебной проверки в УФСИН по РТ его подзащитный получил дисциплинарное взыскание в виде замечания, тогда как вышестоящие сотрудники колонии №19 получили выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии.

На заседании суда Шаяхметов заявил: «На основании такого обвинения не то что невозможно вынести приговор — невозможно рассматривать дело по существу». По мнению адвоката, вместе указаний на умышленные действия его подзащитного гособвинитель огласил «сплошь одни бездействия»: не отказался от выполнения обязанностей дежурного помощника, не проконтролировать законность и обоснованность выдачи осужденным ножей.

«Я не вижу здесь состава статьи 286 УК РФ», — объявил защитник и подчеркнул, что в материалах дела немало противоречий. В частности, по словам Шаяхметова, врио начальника колонии письменно возложил на заместителя дежурного помощника Михайлова обязанности дежурного помощника, а согласно обвинению Михайлов, не уведомил об этом возложении обязанностей и невозможности их исполнять того самого врио начальника колонии.

Подсудимый поддержал ходатайство о возврате дела прокурору. Гособвинитель Галимов возражал. Судья Аида Лебедева приняла решение — отложить рассмотрение ходатайства по существу после исследования доказательств дела.

Ирина Плотникова