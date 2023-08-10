Одна из крупнейших банд Эквадора взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты
Представители одной из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяли ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, сообщил журнал Semana.
Преступники назвали в качестве причины такого шага «невыполнение обещаний» и коррумпированность. Издание сослалось на запись в социальных сетях, на которых около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках заявляют, что берут ответственность за убийство Вильявисенсио.
Банда угрожала и другим политикам, в их числе выдвигающийся от альянса «За страну без страха» Ян Топик.
Президент Эквадора Гильермо Лассо назвал убийство претендента на пост главы государства «политическим преступлением» и попыткой сорвать выборы.
Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Предполагаемый виновник нападения, как утверждает El Universo, был тяжело ранен после перестрелки с присутствовавшими на месте сотрудниками службы безопасности и вскоре умер.
Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место.
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