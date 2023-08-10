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Правительство выделит более 3,3 млрд рублей на отраслевой центр информационной безопасности

16:20, 10.08.2023
Правительство выделит более 3,3 млрд рублей на отраслевой центр информационной безопасности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство выделит более 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности, сообщает пресс-служба Кабмина.

Рассчитывается, что решение ускорит внедрение новых надежных отечественных передовых технологий. Это касается интегрированных механизмов информационной безопасности, востребованных государством и бизнесом при развитии электронных сервисов.

— У нас должны появиться собственные решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан, — сказал Мишустин.

realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России в начале августа определил угрозы безопасности для персональных данных в информационных системах, которые используются в сфере здравоохранения.

— Определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется Министерством здравоохранения России, — следует из документа.

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Маргарита Головатенко
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