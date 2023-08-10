Ведение блога планируют признать экономической деятельностью

В России ведение блогов могут отнести к экономической деятельности, Минцифры поддерживает инициативу и считает, что целесообразно реализовать ее непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Инициативу поддерживают и в Росстандарте.



Рассчитывается, что это позволит избежать повторения ситуаций, возникших с известными блогерами, против которых возбудили уголовные дела о неуплате налогов.

Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова, предложившая внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, считает, что деятельность блогеров должна быть в правовом поле:

— Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например, по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего, — приводят ее слова «Известия».

realnoevremya.ru (архив)

В июне Яна Лантратова рассказывала, что в Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный осуществлять контроль за деятельностью блогеров. В законопроекте будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью.



В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера, Елену Блиновскую, задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. Были арестованы 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира. В августе по делу блиновской Пресненский суд Москвы арестовал 12 счетов в нескольких банках, четыре элитные иномарки и мотоцикл.

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Маргарита Головатенко