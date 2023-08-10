ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

Жителя Самарской области задержали по подозрению в отправке украинским спецслужбам данных о движении российских воинских эшелонов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



— Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, — приводит RT сообщение.

Задержанный вышел на связь с представителем спецслужбы Украины через мессенджер, после чего по его заданию делал фотографии эшелонов в Самарской области.

Он передавал фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники.

Накануне ФСБ сообщила о задержании мужчины, который 23 июня 2023 года по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в Крыму поселке Кореиз. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны.

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Маргарита Головатенко