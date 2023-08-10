Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

В Нигере лидер захвативших власть мятежников генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщает портал ActuNiger.



— Председатель «Национального совета по защите отечества», глава государства, подписал… 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства, — приводит «РИА Новости» сообщение.

В кабинет вошел 21 министр, из них военные чины имеют лишь несколько человек.

Назначенный мятежниками премьер Нигера Ламин Зейн Али Махаман — финансист, работал министром финансов с 2003 по 2010 год и потерял должность из-за государственного переворота. В последнее время новый премьер был представителем Африканского банка развития в Чаде, Кот-д-Ивуаре и Габоне. Он будет совмещать пост главы правительства с должностью министра экономики и финансов.

Новый министр иностранных дел — Бакара Йау Сангаре, ранее исполнявший обязанности постпреда Нигера в ООН. Возглавил Минобороны генерал Салифу Моди, с 2000 года до апреля 2023-го занимавшего должность начальника Генштаба ВС Нигера.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму. В релизе сообщается, что президент содержится в «жестоких и бесчеловечных условиях». Например, у него с супругой нет электричества и воды.

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Маргарита Головатенко