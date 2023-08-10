Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава МВД России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Министерстве внутренних дел России наблюдается нехватка кадров. Ситуацию глава ведомства Владимир Колокольцев назвал сложной и критической.

— Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим, — цитирует министра «Интерфакс».

Владимир Колокольцев рассказал, что только за июль 2023 года уволились 5 тысяч работающих в органах внутренних дел. На фоне нехватки кадров в МВД России, ведущей к увеличению нагрузки на действующих сотрудников, он призвал их сделать все, чтобы минимизировать возможные риски.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На кадровый голод жаловались и в МВД по Татарстану в начале 2023 года, несмотря на то, что число желающих работать в ведомстве выросло в 3-4 раза. Требования к кандидатам в сотрудники органов внутренних дел усилили, несмотря на некомплект. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина