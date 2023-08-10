Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса EG.5 распространяется быстрее других штаммов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). Роспотребнадзор заявил, что в России он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации существуют.



Пока в стране зарегистрировали всего 17 случаев заражения новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса. Это 0,24% от всех фактов инфицирования с апреля по август 2023 года.

ВОЗ добавил линию EG.5 в перечень вариантов новой инфекции SARS-CoV-2 под наблюдением. Его впервые обнаружили в марте. На сегодняшний день его выявили в 51 стране. До недавнего времени он не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заразившихся.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Симптомы заболевания не отличаются от предыдущих вариантов — это кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. У людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.

В августе случаи заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris зарегистрировали в Индии.



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Маргарита Головатенко