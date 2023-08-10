Прокуратура не планирует обжаловать домашний арест директора Казанского медколледжа

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В прокуратуре Татарстана не намерены добиваться перевода в СИЗО для 64-летней обвиняемой Зухры Хисамутдиновой. Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство не планирует обжаловать решение Советского суда Казани о заключении директора медколледжа под домашний арест.



Напомним, накануне представители СК и райпрокуратуры просили суд о заключении Хисамутдиновой под стражу по обвинению в получении четырех взяток за гарантированный прием абитуриентов в колледж. Общий размер инкриминируемых вознаграждений по делу пока составляет 250 тысяч рублей. Однако следователь Тимур Байгузин уже заявил о том, что всего коррупционных эпизодов может быть около 100 и намекнул, что найденные в квартире директора 17,5 млн рублей могут быть преступными доходами.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Советский суд Казани в реальном аресте отказал, избрал Хисамутдиновой домашний арест до 6 октября. Возможно, с учетом доводов защиты, включая состояние здоровья обвиняемой и ее близких.



Тот же суд вчера ограничил запретом определенных действий предполагаемого посредника одной взятки Ильхама Ашрафзянова. По данным источников «Реального времени», этот обвиняемый признал, что 70 из 120 тысяч оставил себе, а остальное — передал должностным лицам медколледжа в интересах одной абитуриентки.

Подробности — в репортаже «Реального времени».