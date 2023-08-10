«Известия»: в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных семей

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, законопроект 10 августа должны направить в правительство России для получения отзыва, передают "Известия".

— Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью, — сказал лидер фракции ЛДПР.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, в России уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако пока никаких конкретных шагов не предпринималось. Депутаты же предлагают установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей.

Уточняется, что сокращенная рабочая неделя будет распространяться на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет.

Авторы инициативы полагают, что законопроект, в случае принятия, поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.

Также депутаты ЛДПР предложили сохранять зарплату таким работникам на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю. Однако коллеги из других фракций отнеслись к инициативе неоднозначно. По их мнению, в таком случае многодетные родители могут начать испытывать трудности с трудоустройством, так как не все работодатели согласятся на такие условия.



В Казани насчитали 11,1 тыс. многодетных семей — в них воспитываются 35,1 тыс. детей. В столице Татарстана насчитали 9,9 тыс. семей, в которых воспитывают троих детей, четверых воспитывают 967 семей, пятерых — 224, шестерых — 48, семерых — 11.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова