В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 11 по 16 августа, сообщили в Гидрометцентре республики.

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов — IV класс — в Татарстане после небольшого перерыва объявили 2 августа. Оно действовало до 10 августа.

Первое штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день августа Кабмин Татарстана в связи с высокой пожароопасностью ввел ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно действует 21 день на всей территории лесного фонда Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина