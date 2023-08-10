Регионы России получат около 15 млрд рублей на ремонт дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России решило выделить регионам порядка 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения, включая улично-дорожные сети. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По расчетам кабмина, выделение дополнительного финансирования поможет отремонтировать в регионах России более 20 тысяч км шоссе, подъездных путей, съездов и выездов. Это в свою очередь позволит улучшить поездки на личном и общественном транспорте и повысит качество грузовых перевозок.

Михаил Мишустин напомнил, что в 2023 году в стране в нормативное состояние должны привести около 180 млн квадратных метров региональных и городских дорог. Работу в этом направлении продолжат, сообщили в пресс-службе правительства России.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В феврале этого года президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что к 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны приведут в нормативное состояние.



Все регионы России подписали меморандумы о развитии дорог по новой стратегии дорожного строительства до конца 2027 года. Они обеспечат «взаимную увязку федеральной и региональной сети и приоритетное приведение дорог в нормативное состояние».



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Татьяна Демина