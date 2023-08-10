Жара в Татарстане продержится до начала следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Жаркая сухая погода без дождей в Татарстане сохранится в ближайшие выходные и в начале следующей недели. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, субботу и воскресенье днем воздух будет прогреваться до +26..+32 градусов. Ночью 11 августа прогнозируется от +11 до +16°С, а на западе Татарстана до +18°С. Ночные температуры 12 и 13 августа ожидаются в пределах от +8 до +14°С, в западных районах — до +18°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 14 и 15 августа жара с дневными температурами от +27 до +32 градусов сохранится. В понедельник существенных осадков не ожидается, во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне, 9 августа, в Татарстане днем воздух прогрелся до +27..+31°С. В ночь на четверг зафиксировали +11 до +19 градусов.

Днем 10 августа дождей в Татарстане не ожидается. В полдень зарегистрировали от +29 до +31°С.

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Татьяна Демина