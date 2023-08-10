Над Калужской и Московской областью, а также Севастополем уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Как заявили в Минобороны России, сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами.

В сумме были поражены и уничтожены 13 дронов ВСУ.

Два БПЛА летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Рядом с Севастополем дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря.

В министерстве добавили, что в результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.



Вчера ночью над территорией Московской области была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА.

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Илина Хакимова