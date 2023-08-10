Владимир Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ
Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ВТБ, об этом он заявил на встрече с президентом — председателем правления банка Андреем Костиным.
Глава банка выразил уверенность, что они справятся. Сейчас государство владеет 100% акций ОСК.
Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на пять лет.
Глава ВТБ отметил, что банк хорошо знает ОСК с самого начала ее создания — «тесно работает» и с корпорацией, и с входящими в нее предприятиями, а потому осведомлен о проблемах, в том числе касающихся финансирования.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым