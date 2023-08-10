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Владимир Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

14:15, 10.08.2023
Владимир Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ВТБ, об этом он заявил на встрече с президентом — председателем правления банка Андреем Костиным.

Глава банка выразил уверенность, что они справятся. Сейчас государство владеет 100% акций ОСК.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на пять лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава ВТБ отметил, что банк хорошо знает ОСК с самого начала ее создания — «тесно работает» и с корпорацией, и с входящими в нее предприятиями, а потому осведомлен о проблемах, в том числе касающихся финансирования.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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