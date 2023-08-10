В Эквадоре застрелили кандидата в президенты

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи в столице страны Кито убили неизвестные. Его гибель подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо, сообщает газета El Universo.

— Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце, — написал глава государства в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщает издание, Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Газета, ссылаясь на Генеральную прокуратуру страны, сообщила о девяти раненных — среди них кандидат в депутаты и два сотрудника полиции.

Предполагаемый виновник нападения, как утверждает El Universo, был тяжело ранен после перестрелки с присутствовавшими на месте сотрудниками службы безопасности и вскоре умер.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место.



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Илина Хакимова