На трассе М-12 стартовали испытания готовых сооружений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На трассе М-12 провели испытания готовых сооружений. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Так, мост через Киржач на участке Москва — Арзамас в районе Покрова выдержал восемь автосамосвалов полной массой 30 тонн каждый. Проехал по нему и груженый самосвал, который двигался с разной скоростью через препятствия — все показатели соответствуют нормам.

Хуснуллин добавил, что на участках М-12 от Москвы до Арзамаса четыре мостовых сооружения. На них также проведут испытания. Планируется, что уже в сентябре по ним поедут первые автомобилисты.

Надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы завершили 6 августа. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью 2 411 метров начался 23 ноября 2021 года. Надвижка шла с левого берега на опору №8. Напомним, общая длина моста — 3 362 метра.

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Елизавета Пуншева