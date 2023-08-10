Казанцев предупредили о задержках автобусов из-за старого автопарка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перевозчики Казани обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать с наступление осени время поездок на общественном транспорте в связи с возможной задержкой автобусов по техническим причинам.



С 1 сентября школьники и студенты вернутся с каникул, отдыхающие — из отпусков, город будет встречать туристов. В среднем пассажиропоток в сентябре должен увеличиться на 15-20%, заявил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

— Сегодня головная боль — эта автобусы старше 10 лет. От 15 до 30 сходов автобусов по технической причине фиксируем ежедневно. Из гаража автобус выходит в технически исправном состоянии, на линии происходит внештатная ситуация. 263 автобуса исчерпали свой ресурс и требуют замены, — сказал он.

Автобусы старше 10 лет работают на маршрутах №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. Если автобус старше 10 лет сошел с маршрута, на остановку приедет следующий по расписанию автобус.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сергей Темляков рассказывал, что в действующие старые автобусы технически невозможно установить кондиционеры — это был один из вариантов, предложенных Минтрансом Татарстана. В этом случае цены на проезд должны были бы подняться на 30%. Перевозчики же поддержали вариант с установкой кондиционеров при обновлении автобусного автопарка. Однако пока вопрос об установке систем кондиционирования в автобусах остается открытым.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко