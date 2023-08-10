В Казани построят новую транспортную развязку и обновят старую — подробности проектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанские власти представили проект реконструкции автомобильной развязки на пересечении улиц Оренбургский тракт и проспект Победы, а также строительства еще одной на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Об обновлении первой из них говорили еще в прошлом году, однако реализовать задуманное так и не вышло. Теперь же сразу для двух транспортных объектов определены изымаемые земельные участки, планы работ, а также схемы их будущего расположения. Вместе с ними запланирована и модернизация инженерной инфраструктуры, включающая в себя замену электрических, водных и газовых сетей. Детали — в материале «Реального времени».



Обновленная развязка заберет 52 тысячи «квадратов» из Приволжского района

Развязка на пересечении улиц Оренбургский тракт и проспект Победы в Приволжском районе Казани, согласно Генеральному плану, относится к магистральным улицам общегородского значения второго класса. То есть объект представляет собой участок основного транспортного канала исторического центра, обеспечивая его внутренние связи. На таких развязках разрешен пропуск всех видов транспорта, за исключением большегрузов, не связанных с обслуживанием этой части города.

Площадь территории, которую займет обновленная развязка, составит 52,5 тысячи кв. метров. К характеристикам улиц, которые она будет соединять, относятся следующие показатели:

трасса по улице Оренбургский тракт — 380,30 метра с тремя полосами движения;

трасса по проспекту Победы — 711,79 метра с четырьмя полосами движения;

трасса 1 — 498,20 метра с двумя полосами;

трасса 2 — 359,77 метра с одной полосой.

Первые два отрезка предусматривают максимально допустимую скорость в 80 километров в час, а оставшиеся — 40 км/ч. Что касается пешеходов, то для них у развязки будут выстроены тротуары шириной от двух до трех метров.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Переустройство транспортного объекта предполагает и частичную замену инженерных коммуникаций. Так, например, у дорог будут заменены несколько участков сетей водоснабжения и канализации, ответственность за которые будет нести МУП «Водоканал». Вместе с этим будет проложен и новый подземный газопровод, и кабель электроснабжения длиной 2,8 тысячи метров. Кроме того, на объекте установят новые опоры для линий наружного освещения и связи.

Во время работ будет уделяться пристальное внимание вопросам экологии. Рабочим запретят: устраивать автостоянки, жечь костры, ломать деревья, устраивать свалки и др. Весь строительный мусор будет вывозиться силами подрядчика на специализированные полигоны.

Работы будут проводиться в два этапа. Помимо выстраивания конструкций, укладки дорожного полотна и подведения различных сетей, они также затронут и межевание самой территории. Так, к территории развязки добавится шесть новых земельных участков, входящих в состав улично-дорожной сети с общей площадью в 50,5 тысячи «квадратов».

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Жалобы и несостоявшиеся планы: ремонтировать развязку на Оренбургском тракте собирались в 2022-м

О том, что в Казани планируют переделать развязку на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта, стало известно еще в ноябре 2022 года. Причиной такому решению стали постоянные жалобы водителей на проблемный участок.

— Постоянно пробки в выходные, в пятницу. Потому что все едут на выезд из города, поэтому пробки. Еще и аварии бывают постоянно, — рассказывал казанец Алмаз Хуснутдинов.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, как и в мэрии Казани, также признали проблему:

— В данном месте существует неполная транспортная развязка, которая не обеспечивает все направления движения. С целью определения и возможной реорганизации данного узла и данной развязки готовятся инженерные изыскания для проектных решений, — объяснял заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.



Тогда же сообщалось, что работы проведут до июля 2023 года. На эти цели из республиканского бюджета даже выделялось 9 миллионов рублей. Однако к концу августа текущего года все находится лишь на стадии проекта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Две разворотные петли и новая дорога на Мамадышском тракте

Что касается строительства новой развязки в Советском районе Казани, то ее координатами являются точки по улице Мамадышский тракт от дома №1 до дома №33. Она будет состоять из двух надземных разворотных петель, а также уже имеющейся дороги, которую в свою очередь ожидает полная реконструкция.

Эта автодорога имеет две проезжие части, длина которых достигает 2,5 километра, расчетная скорость движения составляет 70 километров в час. На каждой из частей имеется по три полосы движения шириной 3,5 метра. Новые же петли будут иметь всего по две полосы тех же масштабов. Как и в случае с первой развязкой, улицы, которые будут соединяться этим объектом, относятся ко второму классу.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Что же касается инженерных сетей, то строительство развязки потребует и их обязательного переустройства. В первую очередь это строительство нового газо- и водопровода, а также ливневой и напорной канализаций. Кабельные линии сетей связи и электроснабжения останутся теми же, но будут обновлены и отодвинуты.

Для строительства этой развязки потребуется куда больше территорий, чем для переустройства первой. Так, для этих нужд городские власти изымут сразу десять земельных участков по улицам Озерной, Интернациональной и Мамадышский тракт. Все они относятся к улично-дорожной сети, а их общая площадь составляет 57 тысяч кв. метров.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Вместо закрытого кольца у Деревни Универсиады также построят новую развязку

Напомним, в июне глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов рассказал, что вместо кольца около Деревни Универсиады также построят новую развязку.



«Оренбургское» кольцо изначально закрыли для обследования сетей. Однако, как показала практика, пробка в этот период уменьшилась, поэтому было принято решение закрыть кольцо насовсем.

— Конечно, все мы живем так, что какие-то нововведения всегда нас пугают, но практика показывает, что все это к лучшему, — сказал Салихов и отметил, что кольцо все же необходимо, поскольку отсутствие развязки создает неудобства жителям, следующим из центра города до улицы Парина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На проектирование развязки в ближайшее время должны выделить средства, указал Салихов.

Впервые на транспортном кольце у Деревни Универсиады изменили схему движения в ноябре 2021 года: проводились работы на ливневой канализации. Ограничения сначала продлевали, а после решили и вовсе закрыть движение по кольцу.

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Максим Кокунин