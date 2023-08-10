Рустам Минниханов посетил обновленный клуб в поселке Форос в Крыму

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил обновленный клуб в поселке Форос в Крыму, сообщает его пресс-служба.



Минниханов оценил качество работ по капитальному ремонту клуба и благоустройству расположенного рядом сквера, который решили назвать «Казанский». Сквер находится рядом с молодежным центром «Сәләт — Ак Барс», в котором отдыхают дети из Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Здание клуба отреставрировали и оснастили современным оборудованием и техникой — здесь будут работать секции и кружки, проводиться культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия, мастер-классы и кинопоказы.

В сквере установили современные спортивные площадки, качели, зоны отдыха, смотровую площадку. Благоустроили прилегающую к клубу и скверу береговую зону. В ходе благоустройства были сохранены реликтовые насаждения, проектом предусмотрено и дополнительное озеленение.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

С инициативой о проведении ремонтных работ в августе 2021 года к раису Татарстана Рустаму Минниханову обратилась глава администрации города Ялты Янина Павленко. Спустя два года проект завершен.

— Поздравляю жителей поселка, здесь появился хороший комплекс и очень красивый сквер. Все очень хорошо организовано. Эта земля близка нам, здесь отдыхает много татарстанцев. В добрый путь! Пусть Форос становится все краше, — сказал раис республики.

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Маргарита Головатенко