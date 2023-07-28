Итоги дня: сбитая над Таганрогом ракета ВСУ, взрыв на заводе в Самаре, перевозчики просят кондиционеры
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 июля:
- В центре Таганрога произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ совершили террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200. Российские средства ПФО перехватили украинскую ракету, а ее обломки упали на территорию города. Пострадали мирные жители, разрушены некоторые объекты. Позже ВСУ повторили атаку, но их ракету перехватили над городом Азовом. Ее обломки упали в безлюдном месте. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России (теракт).
- Советский суд Казани отправил под домашний арест начальника общего отдела и заведующего сектором исполкома Мамадышского района. Айнур Галеев и Ильназ Мусин подозреваются в посредничестве взятке в 147 тысяч рублей. Под домашним арестом чиновники пробудут до 24 сентября.
- В Совете Федерации одобрили закон о введении в России налога на сверхприбыль компаний. Выплатить его обяжут юрлица, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021-й и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.
- Бессменный руководитель ООО «Волгадорстрой» Рустем Насыров из Тюлячинского района Татарстана покинул свою должность. Управлять компанией будут владельцы казанского вокзала «Восточный» — Айрат Миннуллин и Олег Иванов.
- Члены Совфеда поддержали закон, предусматривающий возвращение в российские школы традиции вручать медали «За особые успехи в учении» II степени. Изменения коснулись и предмета ОБЖ — он будет называться «Основы безопасности и защита Родины».
- Татарстанские перевозчики попросили главу республиканского Миндортранса Фарида Ханифова установить в автобусах Казани кондиционеры. Они считают, что эти обязательства должны лечь на плечи ведомства.
- В Совете Федерации поддержали закон о границах призывного возраста в России с 18 до 30 лет. Изменения в законодательстве начнут действовать с начала следующего года.
- Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Он напомнил, что работодатели вправе сами организовывать гибкий график работы сотрудников.
- Гидрометцентр Татарстана сообщил о введении штормового предупреждения из-за сильной жары. В субботу, 29 июля, воздух местами прогреется до +37 градусов. Прогнозируется также гроза и сильный ветер.
- На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений и пострадавших — нет. Подозреваемого задержали на границе с одной из стран при попытке выехать из России.
- Глава МЧС России Александр Куренков с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым встретились с пострадавшими от пожара из татарского села Юлдус. Решено учредить еженедельные собрания пострадавших с администрацией муниципалитета и застройщиками для оценки сроков и темпов строительства.
- На дорогах Татарстана выросло количество аварий с участием детей — с начала года зарегистрировали 233 таких ДТП. Число пострадавших в них также выросло —до 250 несовершеннолетних. Число погибших в авариях детей по сравнению с 2022 годом не изменилось — восемь.
- На Казанке, из-за проведения «Казанского триатлона», запретят использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до «Миллениума» 11 августа с 9:00 до 17:00 и 12 августа с 04:30 до 13:00.
- В Татарстане с начала 2023 года выявили 83 случая кори, 39 из которых среди детей. С ними контактировали 20 тысяч человек. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане. Среди них основная доля — прибывшие из Таджикистана.
- Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает находится с официальным визитом в КНДР. С Ким Чен Ыном они обсудили развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны и резко изменяющуюся обстановку обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове.
Ключевые события 520-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, утром в Московской области пресекли попытку атаки беспилотником. Их сбили средствами российских ПВО, разрушений и пострадавших нет.
- В Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные силы России. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО.
- На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку ВСУ. Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и боевая машина ЗРК «Стрела-10».
- На Краснолиманском направлении отражены четыре украинские атаки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
- На Донецком направлении отражкны семь атак штурмовых отрядов ВСУ. За сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
- На Купянском направлении нанесены поражения механизированным бригадам ВСУ. Киевский режим потерял свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
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Артур КазанцевОбщество Татарстан
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