Санкции Японии против ОЭЗ «Алабуга», массированная атака БПЛА на Краснодарский край, календарь «Рубина» в РПЛ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 21 июня.
- Япония расширила антироссийские санкции, добавив в список 11 физлиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Ограничения на экспорт коснулись и особой экономической зоны «Алабуга».
- Следователи установили причастность 131 боевика из банды Шамиля Басаева к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек. 68 боевиков уже осуждены, а в отношении 52 уголовное преследование прекращено в связи со смертью. Расследование уголовного дела продолжается.
- Согласно исследованию, жители Дальнего Востока России больше всего хотят рожать детей. В Приволжском федеральном округе родить детей планируют 15% опрошенных, и большинство из них сделает это в ближайший год. Исследование также показало, что чаще всего о желании завести детей говорят россияне в возрасте от 20 до 37 лет (27%). Реже всего о таких планах упоминали люди в возрасте 38—58 лет.
- В России к 2030 году планируют создать квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов. Об этом сообщил советник главы «Росатома» Руслан Юнусов, отметив, что в конце прошлого года были продемонстрированы 20—25 кубитов на разных платформах, а в текущем году ожидается демонстрация 50 кубитов.
- В ночь на 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись атаке со стороны ВСУ. Над территорией региона сбили 43 БПЛА. В результате атаки четыре человека пострадали, зафиксированы повреждения автовокзала и котельной в Краснодаре, один сотрудник предприятия погиб.
- РПЛ на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25. Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. Первым соперником «Рубина» станет «Пари-НН», а уже во втором туре казанцы сыграют с питерским «Зенитом». Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.
- Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря, один дрон уничтожен над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
Рената Валеева
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